Российский боец Настюхин прокомментировал возвращение Макгрегора

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Российский боец Тимофей Настюхин высказался относительно заявления бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора о возобновлении карьеры в смешанных единоборствах (ММА), передает РИА «Новости».

Он отметил, что ирландец может позволить себе делать то, что он хочет.

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Я не был удивлен новости о его возвращении. Конор всегда делает то, что хочет. Уверен, что такими действиями он пытался подогреть интерес к своей персоне. Теоретически, сейчас ему могут сразу же дать бой с Хабибом Нурмагомедовым. Этот реванш является самым ожидаемым поединком», — сказал Настюхин.

Ранее российский боец нокаутировал экс-чемпиона UFC Эдди Альвареса.