«Манчестер Сити» остался единственным клубом без поражений в ЛЧ

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рияд Марез и Филип Фоден. У хозяев мяч забил Джуд Беллингхэм.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Согласно данным Squawka, подопечные Хосепа Гвардиолы остались единственными в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, ни разу не проигравшими по ходу турнира. За десять матчей в текущем сезоне «горожанам» удалось одержать девять побед и свести одну игру к ничьей.

Отметим, что разница забитых и пропущенных мячей — 21:3.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Пари Сен-Жермен», который в двухматчевом противостоянии оказался сильнее мюнхенской «Баварии» (3:2, 0:1).

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» в 14-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов.