Арутюнян высказался о возможном сотрудничестве с Плющенко

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о сотрудничестве.

«Преждевременных сенсационных заявлений делать не люблю. Да, я был приглашен на каток выдающимся и заслуженным человеком в российском спорте Женей Плющенко. Считаю это за честь и был приятно удивлен. Вопрос сотрудничества обсуждали, но пока только проект. Буду рад, если все сложится», — цитирует Арутюняна РИА «Новости».

63-летний Арутюнян является тренером трехкратного чемпиона мира американца Нэтана Чена. Также он работал с двукратной призеркой Олимпийских игр Мишель Кван.

Плющенко завершил спортивную картеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях. Также фигурист трижды становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004), завоевал семь золотых медалей первенств Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и четырежды побеждал в финалах серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005).

В апреле 2017 года экс-фигурист объявил об открытии академии «Ангелы Плющенко», в которой занимается бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова.

Ранее Плющенко заявил, что договорился о сотрудничестве с Арутюняном.