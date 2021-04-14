Луиш Фигу считает Владимира Путина сильным человеком

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Я ездил в Грозный с целью продвижения футбола. У нас была «Команда Легенд». Это было хорошее время, я до сих пор помню замечательный стадион в Грозном. Мое отношение к Путину? Это сильный человек, иначе он не управлял бы страной столько лет», — цитирует Фигу Sport24.

Португалец завершил карьеру в 2009 году. Он выступал за лиссабонский «Спортинг», «Барселону», «Реал» и «Интер». В составе каталонской команды он стал двукратным чемпионом Испании. Вместе с «королевским клубом» он еще два раза побеждал в первенстве страны, а также выиграл трофей Лиги чемпионов. Выступая за «Интер», хавбек четыре раза становился чемпионом Италии.

В 2000 году Фигу стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о Путине. По мнению экс-главы «Королевских гонок», глава государства является человеком, который выполняет то, что говорит.