Онопко назвал вбросом информацию об уходе Березуцкого в «Краснодар»

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко назвал вбросом информацию об уходе Василия Березуцкого в штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, опубликованная информация не соответствует действительности.

«Я уже устал от этих вбросов! Это уже переходит грани. Сколько можно уже? Говорят и говорят...

Нужно проверять информацию. Если есть заинтересованность, то можно давать информацию, а тут... Повторюсь, очередной вброс», — сказал Онопко.

Напомним, что Виктор Гончаренко покинул ЦСКА после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», после чего был назначен главным тренером «Краснодара».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России армейцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков за пять матчей до финиша сезона.

«Быки» с 34 баллами идут на десятом месте.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Иванова обслужит центральный матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Зенит».