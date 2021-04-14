«Спартак» пожелал Маслову на день рождения надежной игры в обороне

Московский «Спартак» поздравил своего защитника Павла Маслова с днем рождения. Соответствующий пост опубликован медиа-службой клуба в Instagram .

«Павлу Маслову – 21! Поздравляем Пашу с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба», — говорится в тексте.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Маслов дважды поражал собственные ворота — в мартовской игре против «Динамо» и в апрельском поединке против «Ростова». Примечательно, что обе игры завершились волевой победой подопечных Доменико Тедеско.

«Спартак» набрал 47 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на семь очков. В следующем туре красно-белые на домашней арене сразятся с «Уфой».

Ранее бывший капитан московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал защитника Павла Маслова бездарным игроком.