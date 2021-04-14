Тренер «Зенита» Тимощук проспорил Семаку 50 отжиманий

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук проспорил наставнику сине-бело-голубых Сергею Семаку 50 отжиманий.

Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и французским «ПСЖ» Тимощук заявил, что дальше пройдет немецкий клуб.

«Поспорили с Семаком, кто пройдет дальше в Лиге чемпионов — «Бавария» или «ПСЖ», на 50 отжиманий. Есть уверенность, что после ответного матча мне отжиматься не придется», — сказал Тимощук в эфире «Матч ТВ».

Встреча прошла во французской столице на стадионе «Парк де Пренс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил камерунский полузащитник Максим Шупо-Мотинг, поразивший ворота Кейлора Наваса в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей счет в противостоянии вышел ничейным (3:3), однако благодаря большему числу гостевых голов в полуфинал прошел коллектив под руководством Маурисио Почеттино.

Ранее игрок «ПСЖ» Неймар эмоционально прокомментировал выход клуба в 1/2 ЛЧ.