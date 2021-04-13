Капитан «Реала» Рамос заразился коронавирусом

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте «королевского клуба».

В заявлении команды не уточняется состояние испанского футболиста. В настоящее время 35-летний игрок продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.

Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании (2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20), двукратным победителем Кубка страны (2010/11, 2013/14), четырехкратным обладателем Суперкубка Испании (2008, 2012, 2017, 2019/20), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18), трехкратным обладателем

Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017) и четырехкратным победителем клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рамос принял участие в 15 матчах, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что тест защитника «Реала» Рафаэля Варана на коронавирус дал положительный результат.