«Каролина» проиграла «Детройту», Свечников очков не набрал

»Каролина Харрикейнз» проиграла «Детройту Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Детройта».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников в этом поединке проявить себя не смог и очков не набрал. Примечательно, что за «Детройт» выступает его брат — Евгений Свечников, который также играет на позиции нападающего. В этом матча он также не набрал очков.

Одним из героев поединка стал Майкл Расмуссен, который набрал два очка, оформив ассистентский дубль. Он принял участие в первой и второй шайбах «Детройта».

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз» — 1:3

0:1 — Эрни (Расмуссен, Фильппула), 40:24;

0:2 — Задина (Расмуссен, Ларкин), 42:34;

1:2 — Нидеррайтер (Фёгеле, Стаал), 53:54;

1:3 — Ганье, 59:05.