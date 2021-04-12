Передача Ничушкина помогла «Колорадо» нанести поражение «Анахайму»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Анахайме на арене «Хонда центр», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Райан Грейвз и Натан Маккиннон. У хозяев шайбу забросил Джейми Драйсдейл.

Российский форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

После 41 матча регулярного чемпионата «Колорадо», набравший 60 очков, лидирует в турнирной таблице Западного дивизиона. «Лавины» одержали седьмую победу в последних восьми встречах. «Анахайм» с 31 баллом располагается на последней, восьмой строчке.

13 апреля «Колорадо» примет «Аризону Койотс», а «Анахайм» на выезде встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 — Бураковски (Ничушкин) — 07:46

0:2 — Ландеског (Маккиннон, Рантанен) — 26:35 (5x3)

1:2 — Драйсдейл (Терри, Кэррик) — 52:37 (4x4)

1:3 — Грейвз (Джост, Ландеског) — 54:13

1:4 — Маккиннон (Макар, Ландеског) — 56:54