Кудерметова высказалась о первой победе в карьере на турнирах WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась впечатлениями от победы на турнире американском Чарльстоне.

«Перед матчем я сказала себе: «Вероника, тебе нужно работать, чтобы добиться положительного результата». Во время финала я выбросила из головы все мысли, кроме тактики на встречу. Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смогла выиграть первый титул в карьере», — приводит слова россиянки официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Общий призовой фонд теннисного турнира в Чарльстоне составил более $565 тысяч. Для Кудерметовой это второй финал соревнований WTA и первый титул в карьере.

В понедельник, 12 апреля, Кудерметова станет первой ракеткой России. В обновленном рейтинге WTA она опередит Екатерину Александрову.

Ранее сообщалось, что в финале турнира в Чарльстоне Кудерметова одержала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич со счетом 6:4, 6:2. Российская спортсменка подала шесть эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. Ковинич четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.