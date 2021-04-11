Экс-тренер «Зенита» не верит в «договорняк» в игре с «Сочи»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил о том, что он не верит в договорной характер матча «Сочи» — «Зенит», передает «Чемпионат.com».

«Уверен, что никакого «договорняка» не было. Как вы себе это представляете? Не верю в такую чушь. Это попросту невозможно», — сказал специалист.

Встреча, которая прошла на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Первый мяч в игре забил футболист черноморского клуба Никита Бурмистров. Он отличился на 58 минуте. Через 15 минут Сердар Азмун сравнял счет. За десять минут до финального свистка Азмун вывел свою команду вперед.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 54 очка. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут против «Краснодара». Встреча состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ.