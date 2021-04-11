«Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

Встреча, которая прошла на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 2:1.

Первый мяч в игре забил футболист черноморского клуба Никита Бурмистров. Он отличился на 58 минуте. Через 15 минут Сердар Азмун сравнял счет. За десять минут до финального свистка Азмун вывел свою команду вперед.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 54 очка. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут против «Краснодара». Встреча состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Черноморский клуб располагается на седьмой строчке, имея в активе 40 баллов. 18 апреля «Сочи» сыграет с московским ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 25 тур

«Сочи» — «Зенит» — 1:2

Голы: 1:0 — Бурмистров, 58; 1:1 — Азмун, 73; 1:2 — Азмун, 80.

Ранее «Краснодар» проиграл «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко.