Бывший игрок ЦСКА раскритиковал «Краснодар» за поражение от «Арсенала»

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал «Краснодар» за поражение от «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, «быки» уступили со счетом 0:1.

»Гончаренко схватился за голову и думает: с кем же ему работать, ребята ничего не умеют делать. Футболистов «Краснодара» всему надо учить. Принимают мяч и не знают, что с ним делать», — сказал Пономарев.

Единственный гол на свой счет оформил сербский полузащитник Горан Чаушич, поразивший ворота Матвея Сафонова на 62-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной площади.

После этого успеха подопечные Дмитрия Парфенова набрали 20 очков и покинули зону прямого вылета в Олимп — Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ).

У команды под руководством Виктора Гончаренко осталось 34 очка, она занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России за пять туров до конца сезона.

Ранее «Краснодар» проиграл «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко.