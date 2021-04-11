Руководитель «Арсенала» Аджоев доволен победой клуба над «Краснодаром»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу «оружейников» над «Краснодаром» в матче 25-тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Очень важная победа. Это и три очка, которые были крайне необходимы, и позитивные эмоции, которых тоже не хватало. Поэтому можно поздравить всех с этой победой», — заявил Аджоев.

Единственный гол на свой счет оформил сербский полузащитник Горан Чаушич, поразивший ворота Матвея Сафонова на 62-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной площади.

После этого успеха подопечные Дмитрия Парфенова набрали 20 очков и покинули зону прямого вылета в Олимп — Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ).

У команды под руководством Виктора Гончаренко осталось 34 очка, она занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России за пять туров до конца сезона.

Ранее «Краснодар» проиграл «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко.