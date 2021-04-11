Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Зенита» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и петербургского «Зенита» на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сочи»: Заболотный Николай, Заболотный Антон, Заика, Терехов, Маммана, Цаллагов, Бурмистров, Нобоа, Прохин, Юсупов, Миладинович.

«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Вендел, Барриос Кузяев, Малком, Азмун, Дзюба.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 51 очко после 24 туров.

У сочинской команды на данный момент 40 баллов и седьмая позиция в таблице.

Матч «Сочи» — «Зенит» начнется на олимпийском стадионе «Фишт» в 16:30 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче своей бывшей команды против «Спартака» в рамках 25-го тура чемпионата России.