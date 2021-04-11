Голкипер «Рубина» Дюпин высказался о победе над «Ростовом»

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин подвел итоги матча Российской премьер-лиги против «Ростова».

«В чем секрет побед, Слуцкий подсыпает что-то в обед? Повар скорее подсыпает. Думаю, что и на зимних сборах было видно, что у нас хорошая игра стала, поставленная», — передает слова Дюпина сайт клуба из Татарстана.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил швейцарский полузащитник Дарко Евтич, поразивший ворота Сергея Песьякова на 73-й минуте встречи.

После этого успеха подопечные Леонида Слуцкого набрали 43 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Коллектив под руководством Валерия Карпина остался на девятой позиции с 37 баллами.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Рубин» в гостях одолел «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ.