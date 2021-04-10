Никто из «Авангарда» не сопровождал Емелина при лечении в Казани

Никто из представителей омского «Авангарда» не сопровождал капитана Алексея Емелина при нахождении в казанской больнице. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, в городе игрока сопровождала лишь его жена. Министру спорта республики Татарстан Владимиру Леонову пришлось лично искать представителей «ястребов», чтобы решить вопрос о транспортировке хоккеиста в Москву.

Данная инициатива исходила от медиков министерства здравоохранения, которые считали, что спортсмену может понадобиться срочная операция по трансплантации печени.

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву. СМИ сообщали, что игроку может быть проведена операция по трансплантации печени.

Позднее в МВД Татарстана заявили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества, однако 8 апреля в НИИ имени Склифосовского опровергли их наличие в крови. Сообщалось о сильнодействующих лекарствах с кодеином.

Ранее сообщалось, что Алексей Емелин выписан из реанимации и переведен в профильное отделение в другой клинике.