«Химки» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ

Подмосковные «Химки» обыграли «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Денис Глушаков. Он смог отличиться на 59-й минуте поединка.

В матче первого круга победил «Тамбов» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Валерий Чуперка.

В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают восьмое место, набрав 38 очков. Следующий матч подопечные Игоря Черевченко проведут 17 апреля против грозненского «Ахмата». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Тамбовчане расположились на 16-м месте в таблице, имея в активе 13 баллов. В матче 26-го тура «Тамбов» встретится с тульским «Арсеналом». Игра состоится 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Футбол. РПЛ. 25-й тур

«Химки» — «Тамбов» — 1:0

Гол: 1:0 — Глушаков, 59.

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