Овечкин сократил разрыв от Дионна в списке снайперов НХЛ за всю историю

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к Марселю Дионну в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз» российский форвард забросил шайбу в первом периоде. Теперь в активе Овечкина 727 голов. Он отстает от легендарного канадца, который занимает пятое место в списке, на четыре заброшенные шайбы.

Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит представителю Канады Уэйну Гретцки (894). Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу (801). На третьей строчке располагается чех Яромир Ягр (766).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, который провел не менее 16 сезонов с 20 заброшенными шайбами, и четвертым хоккеистом, сделавшим это подряд с начала карьеры.