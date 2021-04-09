Рекордсмен НХЛ по голам в большинстве: Овечкин превзойдет меня

Рекордсмен НХЛ по голам в большинстве Дэйв Андрейчук выразил уверенность, что россиянин Александр Овечкин превзойдет его достижение.

«Да, абсолютно, 100 процентов. Это великий игрок. Рано или поздно это произойдет. Я играл против него, поэтому имею кое-какое представление. Вся суть игры в меньшинстве заключается в том, чтобы перекрыть траекторию броска, попытаться подставить клюшку. Овечкин может бросить как в ближний угол, так и в дальний, либо сделать передачу под бросок в касание. Комплекс всех этих вещей и делает его тем, кто он есть», — приводит слова Андрейчука официальный сайт НХЛ на русском языке.

В матче с «Бостон Брюинз» Овечкин в середине второго периода распечатал ворота Джереми Свеймена, этот гол позволил 35-летнему форварду выйти на чистое второе место в лиге по числу голов в большинстве. На счету россиянина 266 голов при игре в неравных составах, впереди россиянина только Андрейчук, у которого 274 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое второе место в НХЛ по числу голов в большинстве.