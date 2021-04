Овечкин вышел на чистое второе место в НХЛ по числу голов в большинстве

В эти минуты идет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».

Российский нападающий Александр Овечкин в середине второго периода распечатал ворота Джереми Свеймена и сократил отставание в счете.

Этот гол позволил 35-летнему форварду выйти на чистое второе место в лиге по числу голов в большинстве, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Для Овечкина данная шайба стала 266-й в большинстве и позволила обогнать Бретта Халла, оформившего 265 голов в неравных составах.

Всего в нынешнем сезоне капитан «Кэпс» набрал 35 очков в 35 встречах.

После двух периодов счет в матче 3:2 в пользу «Бостона».

