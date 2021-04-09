«В Грозном всегда тяжело играть»: гендиректор «Крыльев» подвел итоги жеребьевки Кубка

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Кубка России. Самарская команда в гостях сыграет против «Ахмата», а в другом полуфинале «Локомотив» сразится с ЦСКА.

«В полуфинале соперника уже поздно выбирать, поэтому нельзя сказать, что мы обрадовались «Ахмату». На этой стадии все команды достойные. в Грозном всегда тяжело играть. Сложный стадион, сложный соперник. Конечно, мы грезим победой в Кубке России, иначе зачем мы работаем и тренируемся. Тем более, такие шансы выпадают не так часто», — сказал Калакуцкий в интервью Sport24.

Грозненский «Ахмат» становился победителем розыгрыша Кубка России в 2004-м году, клуб из Чечни, который тогда назывался «Терек», выиграл турнир в статусе клуба первой лиги, а в финале обыграл «Крылья Советов», с которыми сойдется сейчас в матче 1/2 финала.

Для самарского клуба финал в 2004 году главное достижение в Кубке России.

Ранее сообщалось, что жребий свел в полуфинале Кубка России ЦСКА и «Локомотив».