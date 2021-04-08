Матчи чемпионата Европы в Испании пройдут без зрителей

Матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 в Испании с большой долей вероятности пройдут без зрителей на трибунах, сообщает Королевская федерация футбола Испании (RFEF) на своем официальном сайте.

Поединки перенесенного европейского первенства должны состояться в Бильбао. При этом, согласно требованиям правительства региона, болельщики на стадионы могут быть допущены только в том случае, если вакцину от коронавирусной инфекции сделает более 60 процентов населения региона. Или же показатель загруженности коечного фонда региона зараженными коронавирусом будет составлять не более двух процентов.

В заявлении Королевской федерации футбола указано, что такие условия почти невыполнимы.

Перенесенный из-за пандемии коронавируса Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что предстоящий чемпионат Европы по футболу может пройти со зрителями во всех городах-хозяйках турнира. Все 12 городов подали соответствующую информацию в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который мог лишить в случае отсутствия уведомления их право принимать матчи юбилейного континентального первенства.