«Уфа» объявила о назначении нового главного тренера

Бывший главный тренер московского клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) Алексей Стукалов назначен новым главным тренером «Уфы», сообщается на официальном сайте команды из столицы Башкирии.

В заявлении отмечается, что специалист подписал контракт с клубом до июня 2023 года.

После разгромного поражения от московского «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) об отставке объявил главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов. Команда, набрав 14 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице первенства.

В четвертьфинальном матче Кубка России против грозненского «Ахмата» клубом из столицы Башкирии руководил Николай Сафрониди. Команда уступила со счетом 0:1 и завершила выступление в турнире.

«Велес» располагается на восьмой строчке в таблице Олимп-ФНЛ. Команда набрала 55 баллов в 35 матчах. В последних пяти встречах первенства московский клуб потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.

Ранее экс-игрок «Уфы» Кэтэлин Карп назвал Рахимова клоуном.