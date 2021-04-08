«Арсенал» сыграл вничью со «Славией» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с пражской «Славией» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, которая проходила в столице Англии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Николя Пепе. За клуб из Чехии мяч забил Томаш Голеш.

Стоит отметить, что за 90 минут матча «канониры» смогли лишь два раза пробить в створ ворот чешского клуба.

Ответный поединок пройдет в Праге 15 апреля.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» занимает десятое место, набрав 42 очка. В следующем туре лондонцы сыграют с «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдет 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

«Славия» в своем национальном чемпионате располагается на первом месте, имея в активе 65 баллов. 11 апреля в рамках чемпионата Чехии «Славия» встретится со своим главным соперником — пражской «Спартой». Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

«Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия) — 1:1

Гол: 1:0 — Пепе, 86; 1:1 — Голеш, 90+3.

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