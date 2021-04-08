Ягудин назвал глупостями обвинения Баюл в адрес шоу Тутберидзе

Российский фигурист Алексей Ягудин прокомментировал обвинения олимпийской чемпионки 1994 года Оксаны Баюл в адрес шоу Этери Тутберидзе, передает «Чемпиоанат.com».

«У всех шоу с участием фигуристов есть общее: лед, коньки и фигуристы. Слова Баюл про плагиат? Да, плагиат платьев, ногтей, волос. Даже не хочу эти глупости поднимать», — заявил Ягудин.

Баюл о шоу Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду» заявила следующее: «эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду».

Американское шоу «Чемпионы на льду» проводилось с 1969 года. Организатором выступала компания Тома Коллинза. В выступлениях принимали участие как профессиональные фигуристы, так и любители.

Также украинка отметила, что платье российской фигуристки Алины Загитовой на Играх в Пхенчхане очень похоже на наряд, в котором Баюл завоевала золото в Лиллехаммере.

Ранее знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на претензии украинской фигуристки Оксаны Баюл к россиянке Алине Загитовой по поводу плагиата платья.