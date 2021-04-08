Наставник «Зенита» Семак высоко оценил класс игроков «Сочи»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высоко оценил класс игроков «Сочи», передает сайт сине-бело-голубых.

Напомним, команды проведут очный поединок 11 апреля в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы прекрасно знаем игроков «Сочи». Есть футболисты, которые становились победителями РПЛ в составе «Зенита». Много игроков, которые хорошо работают с мячом, обладают поставленным ударом», — сказал специалист.

Напомним, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место, набрав 51 очко. Черноморская команда расположилась на седьмой строчке, имея в активе 40 баллов.

В матче первого круга «Зенит» победил со счетом 3:1, благодаря мячам Вячеслава Караваева, Александра Ерохина и Дугласа Сантоса.

Ранее Семак прокомментировал итог игры 24-го тура РПЛ против «Химок».