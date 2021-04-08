«Да пошла она»: Жулин ответил на критику Баюл в адрес шоу Тутберидзе

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин эмоционально отреагировал на высказывание олимпийской чемпионки-1994 Оксаны Баюл о шоу Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду». Украинка заявила следующее: «эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду».

«Баюл говорит, что шоу Тутберидзе — плагиат? Да пошла она. Какая разница, как называется шоу? Назвали «Чемпионы на льду» — замечательно. Сейчас абсолютно неуместно и неумно вспоминать шоу Коллинза», — сказал Жулин в интервью «Чемпионату».

«Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду», и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить», — написала Баюл в своем Instagram.

Американское шоу «Чемпионы на льду» проводилось с 1969 года. Организатором выступала компания Тома Коллинза. В выступлениях принимали участие как профессиональные фигуристы, так и любители.

Баюл — о шоу Тутберидзе: эти дети не знают, что такое «Чемпионы на льду».