Баюл — о шоу Тутберидзе: эти дети не знают, что такое «Чемпионы на льду»

Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл иронично высказалась о шоу группы Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду».

Мероприятие прошло 6 апреля в Москве на арене «Мегаспорт». Показательные номера представили чемпионка мира Анна Щербакова, победительница Игр-2018 Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряный призер ЧМ-2021 Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Алена Косторная и другие.

«Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду», и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить», — написала Баюл в Instagram, опубликовав постер шоу.

Американское шоу «Чемпионы на льду» проводилось с 1969 года. Организатором выступала компания Тома Коллинза. В выступлениях принимали участие как профессиональные фигуристы.

Ранее сообщалось, что Загитова представила новый номер на шоу Тутберидзе под названием Inner Light. По ходу номера победительница Игр в южнокорейском Пхенчхане чисто исполнила тройные лутц и флип.