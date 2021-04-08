Семшов рассказал о том, сколько он зарабатывал в ЦСКА и «Торпедо» в 1990-е годы

Известный в прошлом игрок сборной России, а ныне тренер «Химок» Игорь Семшов вспомнил 90-е и и рассказал о своем заработке в ЦСКА и «Торпедо».

«В ЦСКА поначалу — 600 долларов в месяц. Потом до тысячи подняли. В «Торпедо» изначально тоже была маленькая зарплата — сборники даже посмеивались. Однако меня все устраивало. Нравилось прогрессировать и в том числе в зарплате, ставить цели. Да и с выплатами проблем не было. Я мог подписать в «Торпедо» чистый лист и ни в чем не сомневаться», — рассказал Семшов в интервью Sport24.

Игорь Семшов известен по выступлениям за московские ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» и петербургский «Зенит». Семшов трижды становился бронзовым призером чемпионата России. В составе национальной команды участвовал в трех чемпионатах Европы (в 2008-м стал обладателем бронзовой медали) и одном первенстве мира. В роли тренера Семшов работал в тульском «Арсенале», а также возглавлял «Химик» из Новомосковска. Сейчас входит в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках».

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