«Если грабители не найдутся, боженька их накажет»: Семшов рассказал об ограблении дома

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер «Химок» Игорь Семшов рассказал о том, как продвигается следствие по делу ограбления его дома. Оно произошло 30 сентября 2019 года, злоумышленники вынесли из дома ценности на 20 млн рублей.

«Пока следствие идет, мне нельзя делится подробностями — но зацепки есть. Все случилось не просто так. Это явно были не чужаки — они знали, что меня дома не будет. Обидно — мы там живем уже более десяти лет. Я даже иногда двери не закрывал — никто не лез. А здесь ночью залезли через окно, стали угрожать. Жена сначала даже не могла в это поверить. Думаешь: «Почему это в мой дом кто-то заходит, угрожает родным, что-то берет? Я же ни к кому не вламываюсь в квартиру». Но бог все видит. Если грабители не найдутся, боженька их накажет», — рассказал Семшов в интервью Sport24.

Игорь Семшов известен по выступлениям за московские ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» и петербургский «Зенит». Семшов трижды становился бронзовым призером чемпионата России. В составе национальной команды участвовал в трех чемпионатах Европы (в 2008-м стал обладателем бронзовой медали) и одном первенстве мира. В роли тренера Семшов работал в тульском «Арсенале», а также возглавлял «Химик» из Новомосковска. Сейчас входит в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках».

Ранее сообщалось, что Экс-футболист сборной России войдет в тренерский штаб Черевченко в «Химках».