«Не считаю трагедией»: Майгуров рассказал о потере максимальной квоты в Кубке мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал потерю женской национальной команды максимальной квоты в Кубке мира на сезон-2021/2022.

«Сохранить квоту было по силам и сегодняшней команде, она вполне конкурентоспособна. При этом потерю одного места я не считаю огромной трагедией, уверен, что в следующем сезоне мы спокойно вернем максимальную квоту. Да и у спортсменок будет больше мотивации», — приводит слова Майгурова ТАСС.

В общем зачете Кубка мира по итогам сезона лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла 18-е место. В зачете Кубка Наций Россия заняла шестое место, в то время как максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачете Кубка наций. В сезоне-2020/2021 сборная России могла заявлять на гонку шесть спортсменок.

В личных гонках минувшего сезона биатлонистки ни разу на подиум не поднимались.

Россия установила антирекорд, выиграв за сезон всего две индивидуальные медали.