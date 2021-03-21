Россия установила антирекорд, выиграв за сезон всего две индивидуальные медали

Российские биатлонисты обновили антирекорд по числу личных медалей за сезон. Всего в розыгрыше последнего Кубка мира сборная России завоевала две личные награды. У мужчин — две индивидуальные награды. Александр Логинов победил в индивидуальной гонке в Антхольце, а Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте в Эстерсунде. Женщины в личных гонках на подиум не поднимались.

Пять медалей в сезоне-2020/2021 Россия выиграла в эстафетах. Золотыми стали смешанная эстафета в Оберхофе и женская в Антхольце, мужчины выиграли серебро и две бронзы.

Из семи наград, завоеванных российскими спортсменами в Кубке мира – 2020/2021, только две личные.

Хуже было только в сезоне-2017/2018, когда у России было пять индивидуальных медалей.

Для сравнения, сборная Норвегии выиграла 83 медали (38 золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых). У Франции – 34 медали (12-10-12), Швеции — 31 (8-12-11).

Серебро Латыпова и рекорд Кайшевой: как завершился сезон в биатлоне.