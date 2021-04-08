Брат Хабиба Нурмагомедова рассказал о перенесенной операции

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как перенес операцию на колене 6 апреля.

Из-за хирургического вмешательства боец не сможет проводить поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на протяжении нескольких месяцев.

«Врачи сказали, операция прошла успешно. Впереди шесть месяцев реабилитации. Альхамдулиллах в любом положении», — написал спортсмен в своем Instagram.

Нурмагомедов провел свой дебютный поединок в промоушене 20 января на турнире UFC Fight Island 8. Его соперником стал представитель Казахстана Сергей Морозов, которого российский боец победил уже во втором раунде противостояния, применив удушающий прием.

Всего в ММА Нурмагомедов провел уже 13 поединков, в каждом из которых двоюродный брат Хабиба смог одержать победу.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как завоевал чемпионский пояс в легком весе в поединке с Элом Яквинтой на UFC 223. Это случилось в апреле 2018 года.