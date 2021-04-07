Передача Свечникова помогла «Каролине» одолеть «Флориду»

»Каролина Харрикейнз» одолела «Флориду» Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Каролины».

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников в поединке сумел отличиться и набрать одно очко — на его счету голевая передача. Он выступил ассистентом в первой шайбе «Каролины», которую забросил Винсент Трочек.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своими воротам из 34. Две шайбы хоккеисты «Каролины» Джордан Стаал и Йеспер Фаст забросили в пустые ворота, когда «Пантерз» сняли вратаря.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на русскоязычной версии сайта организации.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» — «Флорида» Пантерз» — 5:2

0:1 — Барков (Уигар, Вераге). 11:09;

1:1 — Трочек (Ахо, Свечников), 38:03;

1:2 — Барков (Вераге, Марчмент), 38:30;

2:2 — Трочек (Хэмилтон, Ахо), 40:45;

3:2 — Стаал, 48:52;

4:2 — Стаал, 58:20;

5:2 — Фаст, 59:04.