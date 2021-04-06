ЧМ-2021 по фехтованию среди юниоров: Козлов – золото, Мартынович – бронза

Двое россиян поднялись на пьедестал почета по итогам соревнований рапиристов на первенстве мира среди юниоров в Каире.

Золотую медаль вручили Захару Козлову, бронзовую – Степану Мартыновичу.

Сразу три российских фехтовальщика прошли в восьмерку сильнейших. На этой стадии Егор Баранников и Захар Козлов встретились между собой. Минимальная победа – 15:14 – открыла путь в полуфинал Козлову. Вышел в полуфинал и Степан Мартынович, обыгравший американца Марселло Оливареса – 15:8.

Интересно, что на прошлом турнире 2019 года в четвертьфинале была похожая ситуация: трое россиян фехтовали в четвертьфинале, Владислав Мыльников победил Антона Бородачёва – 15:11, а Кирилл Бородачёв вышел в полуфинал обыграв… Марселло Оливареса – 15:10. Тогда все закончилось российским финалом, в котором Кирилл Бородачёв взял верх над Мыльниковым – 15:12.

Полностью повторить результат двухлетней давности у россиян не получилось.

Захар Козлов обыграв француза Констана Рожэ – 15:8, стал участником решающей встречи. Но вот его соперником стал не Мартынович, а обыгравший его со счетом 15:8 кореец Чой Донъюнь.

Начало решающего поединка осталось за фехтовальщиком Страны Утренней Свежести – 3:1. Но затем инициатива перешла к Козлову, который к перерыву повел – 9:6, а в итоге выиграл бой и турнир – 15:9.