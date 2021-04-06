Игрок «Реала» пропустит матч с «Ливерпулем» из-за положительного теста на COVID

Тест защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана на коронавирус дал положительный результат, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Французский игрок прошел тестирование на заболевание утром 6 апреля. Футболист должен быть помещен на самоизоляцию, из-за чего он не сможет принять участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Также из-за травмы игру пропустит защитник «сливочных» Серхио Рамос.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Варан принял участие в 27 матчах, в которых забил два мяча.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «королевским клубом» и мерсисайдцами пройдет 6 апреля в Мадриде на резервном стадионе «Реала» «Альфредо ди Стефано». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Ответная игра состоится 14 апреля на домашнем стадионе действующего чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) «Энфилд».

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».