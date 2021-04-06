Президент «Ювентуса» встретился с Аллегри

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли провел встречу с бывшим главным тренером команды Массимилиано Аллегри, сообщает Football Italia.

По информации издания, будущее нынешнего наставника команды Андреа Пирло находится под вопросом. Если он будет отправлен в отставку временно исполняющим обязанности главного тренера может быть назначен Игор Тудор.

Отмечается, что на должность наставника «Ювентуса» рассматриваются кандидатуры Зинедина Зидана из мадридского «Реала», Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты», Симоне Индзаги из римского «Лацио» и Лучано Спаллетти, возглавлявший миланский «Интер».

Аллегри занимал должность главного тренера «Ювентуса» с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Италии (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19), завоевал четыре Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18) и дважды побеждал в Суперкубке Италии (2015, 2018).

После 28 матчей Серии А «Ювентус», набравший 56 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может покинуть туринский клуб по окончании сезона.