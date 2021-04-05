Экс-тренер «Зенита» назвал риском назначение Дзюбы на роль капитана сборной

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова о том, что футболист сине-бело-голубых Артем Дзюба будет капитаном национальной команды на Евро-2020, передает «Чемпионат.com».

Напомним, 8 ноября в интернете появился ролик, на котором Дзюба занимался мастурбацией. Он был на некоторое время лишен капитанской повязки в «Зените». Наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.

«Назначить Дзюбу капитаном сборной на Евро после скандала — большой риск. Но это проблемы Черчесова. Тренер лучше знает Артема. Наверное, игроки сборной любят и уважают Дзюбу», — сказал Петржела.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел 22 матча, забив 13 мячей.

Ранее Дзюба заявил, что в «Спартаке» его вовремя отговорили качать мышцы.