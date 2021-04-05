Вратарь сборной России Джанаев рискует пропустить Евро-2020

Вратарь сборной России по футболу и клуба «Сочи» Сослан Джанаев рискует пропустить чемпионат Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что из-за повреждения голкипер не приехал в расположение национальной команды в марте.

Джанаев выступает за российскую сборную с 2016 года. На его счету три матча и семь пропущенных мячей.

В марте подопечные Станислава Черчесова в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, обыграли Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступили Словакии (1:2). Лучшим бомбардиром весенних игр стал форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба, отметившись тремя забитыми мячами.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее экс-тренер пермского «Амкара» Миодраг Божович назвал самого полезного игрока для сборной России.