Призер Олимпийских игр: какие могут быть турниры в Белоруссии, где уничтожают народ?

Призер Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему ее организация добивается переноса крупных турниров из Белоруссии.

«Сейчас у нас идет масштабная кампания за перенос чемпионата Европы по велоспорту, и я надеюсь, что она тоже успешно завершится в ближайшее время.

Мы понимаем, что пока в Белоруссии остается действующая власть, пока работает этот кровавый режим, никакие соревнования не могут у нас проходить.

Они не могут проходить там, где не соблюдаются ни права спортсменов, ни права человека, собственно.

Где люди умирают, где их калечат, где уничтожают свой народ, свою нацию — ну какие тут крупные соревнования? Это не праздник, это будет просто еще одно позорное мероприятие.

Всех будут загонять, не дадут людям даже возможность вдохнуть и понаблюдать за соревнованиями», — сказала Герасименя.

Напомним, Белорусский фонд спортивной солидарности добился того, что из страны был перенесен чемпионат мира по хоккею.

Ранее Герасименя объяснила, почему флаг Белоруссии ассоциируется с кровью и потерями.