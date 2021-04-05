У защитника «Спартака» Жиго диагностировано сотрясение мозга

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов в интервью Sport24 рассказал о состоянии игроков после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

По его словам, у французского защитника Самюэля Жиго по итогам встречи диагностировано сотрясение мозга.

Фетисов заявил, что футболист 5 апреля пройдет углубленное медицинское обследование, после чего будет принято решение о дальнейшем лечении игрока.

Напомним, что Жиго был заменен на 80-й минуте поединка. Вместо него на поле «Ростов Арены» вышел Илья Гапонов.

После победы над ростовчанами «Спартак» набрал 47 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на одно очко. 5 апреля команда Сергея Семака в завершающей игре тура сыграет на своем поле с подмосковными «Химками».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался не впечатлен игрой нападающего московского «Спартака» и сборной России Александра Соболева.