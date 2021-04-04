Олич: травма Магнуссона оказалось серьезной

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после победы в своем дебютном матче на новом посту прокомментировал травму исландского защитника Хердура Магнуссона и посетовал на то, что повреждение оказалось серьезным. Исландского защитника унесли с поля на носилках. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.

«Магнуссон сыграл за сборную, в пятницу немного потренировался, и теперь травмировался. По моей информации, повреждение оказалось серьезным. Очень жалко, что потеряли такого важного игрока для нас», — приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.

В матче 24-го тура РПЛ «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 16-й минуте нападающий «Тамбова» Артем Архипов открыл счет в матче с пенальти. На 26-й минуте одиннадцатиметровый реализовал полузащитник «армейцев» Никола Влашич. На 52-й минуте также с пенальти отличился нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон.

Ранее сообщалось, что в матче «Тамбов» — ЦСКА был установлен рекорд РПЛ по количеству пенальти.