В матче «Тамбов» — ЦСКА был установлен рекорд РПЛ по количеству пенальти

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — ЦСКА было назначено четыре пенальти, три из которых команды реализовали. Это рекордный показатель для одного матча РПЛ, образованной в 2001 году. Больше одиннадцатиметровых было назначено лишь в матче 1999 года «Ротор» — «Черноморец» (пять), когда чемпионат России носил название «Высший дивизион».

На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артем Архипов открыл счет в матче. На 26-й минуте одиннадцатиметровый был назначен в ворота хозяев, его реализовал полузащитник «армейцев» Никола Влашич. На 52-й минуте ЦСКА снова заработал пенальти. На этот раз его реализовал форвард Хосе Саломон Рондон. На 64-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен третий пенальти за матч, но на этот раз Никола Влашич не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

ЦСКА набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м последнем месте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи