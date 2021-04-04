Экс-игрок «Спартака» Титов не верит в победу красно-белых в игре с «Ростовом»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов не верит в победу красно-белых в игре с «Ростовом», передает «Рейтинг Букмекеров».

«Рискну предположить, что будет ничья. Мне кажется, что «Ростов» сыграет очень организованно, раскрываться не станет, перекроет зоны. «Спартаку» будет очень сложно найти свои шанс», — сказал Титов.

Напомним, встреча состоится 4 апреля. Стартовый свисток запланирован на 19.00.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 44 очка. Ростовчане расположились на восьмой строчке, имея в активе 37 баллов.

В матче первого круга, который проходил в Москве, «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Павел Мамаев. Интересно, что последние 15 минут желто-синие играли в меньшинстве из-за удаления Денниса Хаджикадунича.

Ранее экс-игрок сборной СССР по футболу Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом».