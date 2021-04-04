Голкипер «Тампы» Василевский признан второй звездой матча с «Детройтом»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Тампе на «Амали арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Российский вратарь отразил 25 из 26 бросков.

Первой звездой стал форвард «молний» Виктор Хедман. Он провел на льду 27 минут 12 секунд и отметился результативной передачей.

Третьей звездой матча признан вратарь «Детройта» Томас Грайсс, отразивший 27 бросков из 29.

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 289 матчах и одержал 182 победы, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

В 2020 году Василевский стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что российский голкипер признан второй звездой дня в НХЛ.