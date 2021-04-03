Призерка Игр Герасименя ожидала возбуждения дела против нее в Белоруссии

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя высказалась о возбуждении уголовного дела против нее в Белоруссии.

Бывшая спортсменка после завершения карьеры занялась общественной деятельностью и стала одной из организаторов объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности» (БФСС). На родине ее обвиняют по статье «Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет». Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

«Ожидала ли, что правительство пойдет на такой шаг? Да, думали, что это будет гораздо раньше, но что-то они задержались», — заявила экс-спортсменка в комментарии «Газете.Ru».

В настоящее время Герасименя проживает в Вильнюсе. Она отметила, что старается соблюдать все необходимые меры безопасности.

«Не вижу смысла их каким-то образом усиливать. Будут ли искать? Может быть. Постараемся сделать так, чтобы нас не нашли», — добавила она.

Герасименя является обладательницей двух серебряных наград Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в плавании на 50 и 100 м вольным стилем, а также бронзовой призеркой Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в плавании на 50 метров. Помимо этого, она завоевывала золото чемпионатов мира и Европы.

Ранее сообщалось, что фанаты белорусских клубов объявили о бойкоте матчей из-за ситуации в стране.