Фигуристка Щербакова осталась недовольна своим прокатом на ЧМ

Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова осталась недовольна своим выступлением, принесшим ей золотую медаль.

Спортсменка рассказала о том, что в комнате кисс-энд-край не смогла полностью передать свои эмоции из-за маски.

«Это было действительно неожиданно. В этом сезоне у меня были и более качественные прокаты, поэтому я так сильно удивилась.

Самый сложный момент в программе — это когда у тебя не получается первый прыжок, потому что он задает тон всей программе. Дальше было очень важно собраться, и дальше прокат получился не на драйве, а такой сосредоточенный, по расчету», — сказала Щербакова в эфире «Вечернего Урганта».

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки заняли весь пьедестал. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.

После победы Щербакова выразила благодарность своей наставнице Этери Тутберидзе за совместную работу. 17-летняя спортсменка заявила, что одним из главных секретов успеха в спорте является полное взаимопонимание с тренером.

Ранее Евгений Плющенко высказался о перспективах бронзовой призерки чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой в новом сезоне.