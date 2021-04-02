Спортивный директор «Зенита» написал заявление об уходе

Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта написал заявление об уходе из клуба. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, испанский функционер покинет стан сине-бело-голубых до конца текущего месяца.

Рибалта отказался комментировать данную ситуацию.



«Я не могу и не хочу сейчас об этом говорить. На следующей неделе смогу об этом поговорить, наберите позже», — сказал 40-летний специалист.

Напомним, что функционер перешел на должность спортивного директора сине-бело-голубых в 2018 году. Его нынешнее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков за семь туров до конца чемпионата.

Ранее сообщалось, что Хавьер Рибалта заинтересовал итальянскую «Парму».